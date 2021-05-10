تطبيقات رمضان للايفون والايباد (28) – تطبيق إسلامي مهم وتطبيق آخر متاح مجاناً لفترة محدودة!

أهلاً بكم في مقالة تطبيقات رمضان اليومية للايفون والايباد، معنا اليوم تطبيق إسلامي مميز وتطبيق آخر متاح مجاناً لفترة محدودة.

تطبيق أوراد أهل السنة والجماعة

تطبيق يجمع أدعية النبي صلى الله عليه وسلم حسب معناها، كما يمتاز التطبيق بميزة فريدة عن بقية تطبيقات الأذكار الموجودة في متجر البرامج وهي: دقة تشكيل الكلمات ووضوحها بالإضافة إلى الاستماع للمحتوى بصوت القاريء المفضل.

السعر : مجاني

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تطبيق البحث باستخدام الصور Reverse Image Search

تطبيق يتيح البحث باستخدام الصور على الإنترنت للبحث عن الصور المشابهة والبديلة والحصول على أحجام مختلفة من ذات الصورة والمواقع التي تحتويها ونتائج البحث من محركات بحث مختلفة



السعر : مجاني لفترة محدودة