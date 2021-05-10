وزير الصحة : أكثر من 5 مليون جرعة من لقاح “جونسون آند جونسون” ستصل في الأيام القادمة

أكد وزير الصحة علي الزناتي توفير أكثر من 5 مليون جرعة من لقاح “جونسون آند جونسون”الأمريكي خلال الخمسة أيام القادمة، على دفعتين أو ثلاثة.

وأوضح الزناتي – خلال لقاءه مع منصة حكومتنا – الأحد، أن عدد الذين تلقوا التطعيمات بلغ 71 ألفا و340 حتى الأن بنسبة 1% من نسبة المسجلين في منظومة التطعيمات .

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وفي سياق متصل أكد مدير إدارة التطعيمات عبد الباسط سميو أن الاستعدادات جارية لتوريد الشحنات القادمة من التطعيمات، لافتًا إلى أن نسبة التسجيل في منظومة التطعيمات بلغت 687 ألف و341 مواطن ، والإقبال والطلب على التطعيمات في تزايد.

وأوضح سميو أن عدد جرعات اللقاح التي وصلت إلى ليبيا بلغت 407 ألف جرعة من الطعوم المُختلفة الثلاثة: سبوتنيك 200 ألف جرعة، وأسترازينيكا 57 ألف جرعة، واللقاح الصيني 150 ألف جرعة.

يُذكر أن وزارة الصحة أعلنت في 10 أبريل الماضي انطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في كافة المناطق في ليبيا

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