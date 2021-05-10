تطبيقات رمضان للاندرويد (28) – تطبيقات وألعاب مفيدة ومسلية متاحة مجانًا لفترة محدودة

نستمر في مشاركتكم أفضل التطبيقات والألعاب لشهر رمضان، واليوم وبعد أن شاركناكم تطبيقات إسلامية تغطي جميع المجالات تقريبًا نعود لتقديم التطبيقات الجديدة والمفيدة بشكل عام، واليوم معنا تطبيقات مدفوعة متاحة مجانًا لفترة محدودة، لذلك ننصحكم باقتناءها فورًا في حالة أنها تنال اعجابكم.

تطبيق Pro MP3 Player لتشغيل الموسيقى



هذا التطبيق يعمل كتطبيق تشغيل موسيقى عادي، لكنه يأتي مع تصميم مميز وكذلك إمكانية تعديل الصوت أثناء الاستماع Equalizer بما يناسبك! التطبيق يدعم جميع الصوتيات ويقدم خواص عديدة، والأهم هو أنه لا يقدم أي إعلانات نظرًا لأنه مدفوع في الأساس.

السعر : مجّاني لفترة محدودة

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تطبيق Shortcuts Manager للتحكم في الاختصارات



هذا التطبيق هو مدير اختصارات متكامل! حيث يسمح لك بإنشاء اختصار لأي تطبيق أو لأي عملية على هاتفك الذكي ومن ثم وضعها على الشاشة الرئيسية مع إمكانية إنشاء أيقونة لكل عملية من ضمن خيارات عديدة! يمكنك على سبيل المثال إنشاء اختصار بمجرد الضغط عليه يتم الاتصال بالرقم الفلاني وهكذا، ننصح باقتناء هذا التطبيق خصوصًا أن تقييماته مميزة.

السعر : مجّاني لفترة محدودة

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لعبة Zombie Masters لعبة أكشن بتجربة لعب لطيفة



تقدم هذه اللعبة المدفوعة في الأساس تجربة لعب أكشن لطيفة ومسلية، كما أنها تاتي بدون إعلانات أو مع بعض الإعلانات البسيطة، اللعبة هي لعبة أكشن وتصويب مع وجود شخصيات زومبي سيتم صيدها أو قتلها سواء بشكل فردي أو بشكل جماعي! لا تستغرب أن اللعبة مدفوعة وتعرض الإعلانات، في الواقع قيمة الدفع تكون مقابل إزالة الإعلانات الكبيرة والمزعجة، لكنها تبقى مع إعلانات!

السعر : مجانية لفترة محدودة

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ملحوظة هامة بالنسبة للتطبيقات المتاحة مجانًا: عندما يكون أي تطبيق أو أي لعبة متاحة مجانًا لفترة محدودة فيمكنك أن تضيفها لمكتبتك لتكون مجانية بشكل دائم! كل ما عليك فعله هو تنصيبها ومن ثم مسحها، وفي حالة أردت تحميلها مرة أخرى ستجدها قابلة للتحميل دون الحاجة لأي دفع!

ما رأيك في هذه التطبيقات؟ شاركنا الآن في التعليقات! كذلك يمكنك أن تتابع باقي التطبيقات التي نشاركها معكم يوميًا من خلال قسم تطبيقات رمضان للاندرويد.