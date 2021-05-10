رحيل الموسيقار المصري عبده داغر

فُجِعَ الوسط الفني المصري بوفاة الموسيقار عبده داغر الذي توفي عن عمرٍ يناهز 85 عاماً، بعد صراع مع أمراض الشيخوخة.

وأعلنت مصممة الأزياء ماجدة داغر والدها الراحل من خلال منشور نشرته على حسابها الرسمي في موقع “فيس بوك”، أكدت من خلاله وفاة والدها، وطلبت الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

ويُعد الفنان المولود في طنطا عام 1936 من أهم الموسيقيين في تاريخ مصر، حيث بدأ مسيرته الفنية بتعلّم العزف على العود، كما أسس فرقة الموسيقى العربية، وتولى الإشراف والتدريب على بيت الكمال الشرقي.

يُذكر أنّ الموسيقار الراحل نال خلال حياته مجموعة من الجوائز أبرزها جائزة باديب للهوية الوطنية من المملكة العربية السعودية، وألّف عددا كبيرا من المقطوعات الموسيقية العربية أبرزها: الشباب، النيل، ليالي زمان، الابتهالات، الريشة، أخناتون، مصر، والريشة والكمان.

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