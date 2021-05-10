منوعات

رحيل الموسيقار المصري عبده داغر

تم النشر منذُ 9 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

فُجِعَ الوسط الفني المصري بوفاة الموسيقار عبده داغر الذي توفي عن عمرٍ يناهز 85 عاماً، بعد صراع مع أمراض الشيخوخة.

وأعلنت مصممة الأزياء ماجدة داغر والدها الراحل من خلال منشور نشرته على حسابها الرسمي في موقع “فيس بوك”، أكدت من خلاله وفاة والدها، وطلبت الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

ويُعد الفنان المولود في طنطا عام 1936 من أهم الموسيقيين في تاريخ مصر، حيث بدأ مسيرته الفنية بتعلّم العزف على العود، كما أسس فرقة الموسيقى العربية، وتولى الإشراف والتدريب على بيت الكمال الشرقي.

يُذكر أنّ الموسيقار الراحل نال خلال حياته مجموعة من الجوائز أبرزها جائزة باديب للهوية الوطنية من المملكة العربية السعودية، وألّف عددا كبيرا من المقطوعات الموسيقية العربية أبرزها: الشباب، النيل، ليالي زمان، الابتهالات، الريشة، أخناتون، مصر، والريشة والكمان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك