غادة عبد الرازق تُنهي تصوير مشاهدها في “لحم غزال”

أعلنت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق عن انتهائها من تصوير مشاهدها الأخيرة في مسلسل “لحم غزال”، الذي يُعرض في الموسم الرمضاني الحالي.

وقال المخرج محمد أسامة إنّ أعمال تصوير المسلسل انتهت، وإنّه يقوم حالياً بعملية مونتاج الحلقات الأخيرة قبل تسليمها للمحطات التي تعرض العمل.

وحققت النجمة المصرية من خلال هذا المسلسل نجاحاً كبيراً، حيث كانت إحدى أهم نجمات الموسم الرمضاني الحالي.

وتدور أحداث المسلسل حول فتاة تعيش في منطقة شعبية، تواجه مجموعة كبيرة من المشاكل التي تبدأ بمشكلة مع شقيقها.

ومسلسل “لحم غزال” من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة، وبطولة غادة عبد الرازق، شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، مي سليم، وفاء عامر، شريف دسوقي، خالد محمود ونخبة من نجوم الدراما المصرية.

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