عروسان يُقسّمان وجبات ضيوفهما بطريقة غريبة

أثار زوجان لم تكشف هويتهما جدلاً كبيراً على مواقع الإنترنت، وذلك بعدما أرسلوا للمدعوين لحفل الزفاف دعوات تضمنت تقسيم الوجبات بحسب المبالغ التي سيقدمها الضيوف.

وذكر الزوجان في بطاقة الدعوة أنّ الهدية التي تقل قيمتها 250 دولارا تعتبر هدية حب، وسيُقدّم لمقدميها الدجاج أو السمك.

أما الهدية التي تتراوح قيمتها ما بين 250 و500 دولار ستعتبر فضية وستتيح لصاحبها الاختيار ما بين شرائح اللحم أو السلمون المسلوق.

أما بالنسبة لمقدمي الهدايا الذهبية التي تتراوح قيمتها ما بين 500 لـ1000 دولار فسيحصلون على سمك الفيليه وذيول سرطان البحر، في حين سيحصل أصحاب الهدية البلاتينية التي تزيد قيمتها عن 1000 دولار على جراد البحر ومشروب خاص.

وأثارت هذه الطريقة غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أجمعوا على أنّ الهدية في قيمتها المعنوية وليس المادية، وقال العديد منهم إنّهم سيرفضون حضور حفلات الزفاف المماثلة في حال دُعوا إليها.

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