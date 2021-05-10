إنستغرام تحذف ملايين المنشورات في يوم النساء المقتولات

تسبب خلل فني ضرب منصة إنستغرام يوم الأربعاء الماضي، بحذف ملايين القصص والمنشورات لعدد كبير من المستخدمين.

وصادف هذا الخلل يوم النساء المقتولات، وهي المناسبة التي تحييها منظمة مدنية أمريكية كندية في كل عام من أجل التذكير بالنساء من السكان الأصليين المفقودات والمقتولات في مناطق كالاسكيمو والملونين.

وعبّرت منظمة Red Dress التي شاركت في الحملة عن أسفها لحذف المنشورات المتعلقة بهذه المناسبة، وتساءلت هل الحذف كان مقصوداً؟

وتقدّم آدم موسيري رئيس إنستغرام باعتذار عن حذف المنشورات المتعلقة بهذه المناسبة، وقال إنّ الحذف كان بسبب خلل فني، وأنّ منصته لا تعارض هذه المناسبة.

وأكد على أنّ الحذف لم يقتصر على حذف منشورات هذه المناسبة، بل شمل منشورات وقصصاً أخرى لمستخدمين آخرين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية