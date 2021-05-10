كلوب هاوس يصل هواتف أندرويد

أعلنت شركة كلوب هاوس عن إطلاق النسخة التجريبية من تطبيقها لمستخدمي نظام التشغيل أندرويد.

وقالت الشركة المالكة للتطبيق، إنّ التطبيق سيكون متاحاً بنظام الدعوات كما الحال في نظام أي أو إس، وسيتم إطلاقه حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت الشركة الأمريكية قد استحدثت هذا التطبيق للأجهزة العاملة بنظام أي أو إس، وقد حقق التطبيق ثورة في المحتوى الصوتي على الإنترنت، وحقق نجاحاً كبيراً في العام، لكنّ هذا النجاح تراجع في العام الحالي بسبب بقائه حكراً على الأجهزة العاملة بنظام أي أو إس، وهذا ما دفع الشركة المالكة لطرحه على نظام أندرويد.

يُذكر أنّ النسخة التجريبية من تطبيق كلوب هاوس ستصل خلال الأسابيع القادمة إلى كافة أنحاء العالم.

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