في عملية استمرت 4 ساعات.. تحرير حوت علق بنهر التايمز

نجح عدد من عمال الإنقاذ من تحرير حوت صغير من فصيلة حوت المنك، علق في نهر التايمز وتحديداً في المنطقة الواقعة بالقرب من هويس ريتشموند غرب لندن.

وشهدت عملية الإنقاذ التي استمرت لحوالي 4 ساعات مشاركة سلطات الميناء، المؤسسة الملكية الوطنية لقوارب النجاة، بالإضافة لفرقة إطفاء لندن.

ونشر الأشخاص الذين حضروا عملية الإنقاذ مقاطع فيديو للحوت الصغير العالق في النهر، والذي يصل طوله لحوالي 3 أمتار.

وتم نقل الحوت إلى مكان آمن، حيث سيقوم طبيب بيطري بفحصه والتأكد من سلامته قبل إطلاق سراحه في المحيط الأطلسي.

يُذكر أنّ مقطع الفيديو حقق عدداً كبيراً من المشاهدات والتعليقات، التي أثنت على جهود رجال الإنقاذ الذين حرروا الحوت.

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