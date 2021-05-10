الصحة العالمية: فيروس كورونا المتحور في الهند يسبب في قلق عالمي

أعلنت منظمة الصحة العالمية الاثنين، أن الطفرة الهندية من فيروس كورونا” “B.1.617، هي مصدر قلق عالمي.

وقالت المديرة الفنية لمنظمة الصحة العالمية لشؤون مكافحة فيروس كورونا 19 ” ماريا فان كيركوف ” إن هذه الطفرة تسبب قلقا على المستوى العالمي؛ لتمتعها بقدرة عالية على الانتشار.

وكانت قد اجتاحت موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا أرجاء الهند في الأسابيع الماضية.

يُشار إلى أن منذ انتشار فيروس كورونا في العالم في فبراير 2020 أصبح الفيروس يقوم بإخراج طفرات له منها “البرازيلية، طفرة لندن، الهند”.

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