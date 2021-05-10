فيديو مثير للجدل لشاب يقوم بتصرف خطير

شهد تطبيق “تيك توك” انتشار مقطع جديد مثير للجدل، لشاب يُدعى أليكس ريد قام بلعق قنديل بحر سام دون أن يدرك خطورته.

حيث ظهر الشاب في الفيديو وهو يمسك قنديل بحر يُدعى رجل الحرب البرتغالي أو الرعب العائم، جرفته الأمواج إلى الشاطئ.

وقام الشاب بإمساك الحيوان المليء بسائل أزرق والذي يملك مخالب طويلة خيطية، وقال: انظروا يا شباب قناديل البحر لا تزال هنا، قبل أن يقوم بلعق القنديل.

وأثار تصرف الشاب ردود فعل كبيرة على تيك توك، حيث حذّر بعض المتابعين من خطورة تقليد الأمر، وقالو إنّ القنديل سام، وقد يؤدي لحساسية تُحدث تورم في الحلق، ومشاكل في القلب، وصعوبة في التنفس.

يذكر أنّ طول قنديل رجل الحرب البرتغالي يصل إلى 12 بوصة، وعرضه إلى 12 بوصة، وقد تؤدي لدغته في بعض الحالات للوفاة.

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