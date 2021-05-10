إغلاق ميدان التحرير بالقاهرة لتصوير آخر مشاهد “الاختيار 2”

شهد ميدان التحرير في العاصمة المصرية القاهرة يوم أمس الأحد، تصوير المشهد الأخير من مسلسل الاختيار2، والذي تم تصويره بعد الانتهاء من تصوير مشاهد المسلسل بأسبوع كامل.

وتمت عملية التصوير بحضور أمني كثيف تمكن من تأمين المنطقة، وشهدت تواجد جميع فئات الشعب المصري في إشارةٍ واضحة لوحدة وتكاتف المجتمع المصري.

وسيظهر في المشهد رجال دين مسلمون ومسيحيون، رجال يرتدون زي الصعيد، وأطباء وممرضون بزيهم الأبيض بالإضافة لأبطال العمل كريم عبد العزيز وأحمد مكي، وبطل الجزء الأول أمير كرارة.

وأكد مصدر أمني بأنّ وزارة الداخلية وفرت كافة الإمكانيات المتاحة، لإنجاح العملية التي استمرت حتى الساعة الخامسة من فجر يوم الاثنين.

ومسلسل الاختيار2 من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكي، ونخبة من نجوم الدراما المصرية.

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