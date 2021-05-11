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إيطاليّة تحصل على 6 جرعات من لقاح كورونا.. بالخطأ

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت إحدى المستشفيات الواقعة في مدينة توسكانا الإيطالية حادثة تطعيم غريبة ضد كورونا، حيث تلقت امرأة إيطالية 6 جرعات من لقاح فيروس كورونا دفعةً واحدة.

وقال مصدر من المستشفى إنّ الممرضة أخطأت وأعطت امرأة تبلغ من العمر 23 عاماً، قارورة كاملة من لقاح فايزر تضم 6 جرعات عوضاً عن جرعة واحدة.

وعلى الفور تم وضع الشابة في المستشفى من أجل مراقبة حالتها الصحية، خاصةً أنّ تأثير الجرعات الزائدة غير معروف.

وأكد المصدر أن التجارب بالنسبة للجرعات الزائدة من لقاح فايزر توقفت عند 4 جرعات فقط.

ولا تُعد هذه الحالة الأولى من نوعها في العالم، حيث أبلغت عدة دول عالمية كأمريكا، ألمانيا، وأستراليا عن جرعات زائدة من لقاح فايزر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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