إيطاليّة تحصل على 6 جرعات من لقاح كورونا.. بالخطأ

شهدت إحدى المستشفيات الواقعة في مدينة توسكانا الإيطالية حادثة تطعيم غريبة ضد كورونا، حيث تلقت امرأة إيطالية 6 جرعات من لقاح فيروس كورونا دفعةً واحدة.

وقال مصدر من المستشفى إنّ الممرضة أخطأت وأعطت امرأة تبلغ من العمر 23 عاماً، قارورة كاملة من لقاح فايزر تضم 6 جرعات عوضاً عن جرعة واحدة.

وعلى الفور تم وضع الشابة في المستشفى من أجل مراقبة حالتها الصحية، خاصةً أنّ تأثير الجرعات الزائدة غير معروف.

وأكد المصدر أن التجارب بالنسبة للجرعات الزائدة من لقاح فايزر توقفت عند 4 جرعات فقط.

ولا تُعد هذه الحالة الأولى من نوعها في العالم، حيث أبلغت عدة دول عالمية كأمريكا، ألمانيا، وأستراليا عن جرعات زائدة من لقاح فايزر.

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