بفيديو مؤثر.. نسرين طافش تتضامن مع فلسطينيين مضطهدين

عبّرت الفنانة السورية الفلسطينية نسرين طافش عن تضامنها مع أهالي حي الشيخ جراح الفلسطيني، وذلك من خلال نشرها مقطع فيديو لمنزل عائلتها في مدينة صفد الفلسطينية على حسابها الرسمي في موقع إنستجرام.

وعلّقت الممثلة السورية على الفيديو بالقول هذا منزل جدي محمد طافش، وجدتي زينب حديد وأبي يوسف طافش الذي هُجِرَ من المدينة بعمر 7 سنوات.

وقالت إنّها حصلت على الفيديو من عمها أيمن، وأكدت على أنّ المنزل تم تحويله لأوتيل، وأشارت لشجرة الزيتون التي اعتبرتها تدل على سكان البيت الأصليين.

وتابعت النجمة السورية حديثها وقالت إنّ الفيديو أبكاها، وأنّ التاريخ اليوم يعيد نفسه ويتكرر مع أهالي حي الشيخ جراح وسط صمت دولي.

وأكدت أنّها ضد الحروب والعنف، لأنّها تؤدي للهاوية، وقالت إنّ الإحساس بالظلم صعب للغاية، وتمنت في نهاية حديثها أن يعود الحق لأصحابه وأن ينتصر أهالي حي الشيخ الجراح.

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