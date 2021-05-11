تسريبات تكشف مواصفات هاتف Poco الجديد

كشفت مجموعة من التسريبات الواردة من شركة Poco الصينية، عن مواصفات الهاتف الجديد الذي تستعد الشركة لطرحه خلال الفترة القادمة تحت اسم Poco F3 GT.

ومن المتوقع أن يعمل الهاتف الجديد بمعالج ميديا تيك Dimensity 1200، ومعالج رسوميات Mail-G77، ونظام تشغيل Android11 وواجهة MIUI 12.5.

وزودت الشركة الصينية هذا الجهاز بشاشة AMOLED مقاس 6.67 بوصة ودقة عرض 1080*2400 بيكسل، ومُعدّل تحديث 120HZ، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية بدقة 64 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية في هذا الجهاز 128 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها حتى 6 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5065 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 65 واط، واي فاي، بلوتوث، ومستشعر للبصمات.

يُذكر أنّ التسريبات تؤكد أنّ الشركة الصينية ستُطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية بسعر 1299 دولارا أمريكيا.

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