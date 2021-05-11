مزارع يُطلق النار على ثوره الهائج

شهدت مزرعة تقع في منطقة براوناو، الواقعة في ريف النمسا، هروب ثور هائج من إحدى المزارع.

حيث قام الثور بالخروج من المرعى، وهاجم صاحبه الذي كان يسير على الطريق، وهذا ما دفع مالك الثور للاستعانة برجال الإطفاء.

وحاول الرجل إيقاف الثور باستخدام دراجة كهربائية إلّا أنّ الثور واصل هجومه، وهذا ما دفعه لإطلاق النار عليه بعد التشاور مع رجال الإطفاء.

وبالفعل تم إطلاق النار على الثور الهائج، حيث أصيب بمنطقة غير خطيرة، وهذا ما ساعد رجال الإطفاء على السيطرة عليه ونقله إلى مرعى خيول موجود في المنطقة، حيث قام الطبيب البيطري بتخديره وعلاجه.

يذكر أنّ الحادث لم يتسبب بأي خسائر أو إصابات مادية أو بشرية، وانتهى بإعادة الثور إلى المزرعة.

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