لينوفو تُطلق حاسوباً لوحياً من الفئة الفاخرة

كشفت شركة لينوفو الصينية عن حاسوب لوحي جديد من الفئة الفاخرة، أطلقت عليه Xiaoxin Pad Pro.

وسيعمل الحاسوب الجديد بمعالج Snapdragon 870، ونظام تشغيل أندرويد.

وزودت الشركة الصينية حاسوبها اللوحي الجديد بشاشة OLED مقاس 10 بوصة ودقة عرض 2560*1600 بيكسل، ومعدل تنشيط 90 هرتز، ونسبة تباين ديناميكي 800000:1، ودرجة سطوع قصوى تصل لـ600 نيت قادرة على عرض محتويات HDR 10 و Dolby Vision.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الحاسوب بسعة 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها لـ8 غيغا بايت.

وسيحتوي هذا الحاسوب على بطارية قوية، واي فاي، بلوتوث، مستشعر للبصمات، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يُذكر أنّ الشركة الصينية لم تفصح عن موعد طرح الحاسوب اللوحي الجديد، ولا عن سعره.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية