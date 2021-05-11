أغرب 8 مطاعم في العالم

يبذل الناس كل ما في وسعهم من أجل جعل أماكنهم أكثر تميزًا، فأصحاب المطاعم مثلًا يريدون خلق أجواء غريبة وفريدة لزبائنهم، إليكم أغرب 8 مطاعم من مختلف أنحاء العالم:

مطعم الصخرة – تنزانيا:

يقع هذا المطعم زنجبار وهي جزيرة في المحيط الهندي، وتم بناؤه على صخرة ضخمة كانت موجودة في المياه، ويشتهر هذا المطعم بجماله وأطعمته اللذيذة.

مطعم لطائرة – كولورادو:

يتخذ هذا المطعم مكانه من جسم طائرة قديمة من طراز Boeing KC-97 تم بناؤها عام 1953، وكونها أصبحت مطعمًا فهي تتسع لـ 250 شخصا.

مطعم Rokunen Yonkumi – اليابان:

هو مطعم في إحدى مدارس المرحلة الابتدائية في مدينة شيبويا في اليابان، تم تصميم المطعم في غرف دراسية حيث يجلس الزبون في أحد الفصول لينتظر الطعام الذي قام بطلبه.

مطعم عشاء في السماء – بلجيكا:

مطعم غريب في بلجيكا يقدم طعامه للزبائن على ارتفاع 150 قدما باستخدام رافعة، في عام 2006 اختير كواحد من أفضل 10 مطاعم فريدة في العالم من مجلة فوربس، وبدأ مؤخرًا تقديم خدماته في دول مدن مختلفة حول العالم مثل دبي، باريس و لاس فيغاس.

مطعم السجن – الصين:

تخيل أن تذهب للسجن بقدميك وستدفع فيه مالًا أيضًا، نعم إنه أحد المطاعم في الصين على شكل سجن، حيث يتم تقديم وجبات الطعام في زنازين وتقدمها مضيفات يرتدين أزياء شرطة وهمية.

مطعم النينجا – اليابان:

عند وصولك لهذا المطعم لأول مرة قد تجد صعوبة في تحديد موقعه لأنه يحتوي على باب صغير، ويختبئ المدخل الرئيسي في الظلام، ومن الداخل المطعم مبني من الحجارة والخشب، الموظفون في الداخل يرتدون زي النينجا.

مطعم الرجل الآلي – طوكيو:

مطعم إيثاء – المالديف:

إنه مطعم يقع أسفل البحر على عمق 5 أمتار، جدرانه زجاجية بحيث يمكن للزبائن رؤية الأسماك من حولهم، وهو من أول المطاعم في العالم التي تم إنشاؤها تحت البحر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية