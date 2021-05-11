تطبيق كلوب هاوس Clubhouse يصل أخيرًا وبشكل رسمي للاندرويد – إليك كيفية تحميله واستخدامه!

شبكة كلاب هاوس هي الشبكة الاجتماعية الصوتية الأشهر في العالم حاليًا، لكن لو لاحظنا فالحديث عنها قد قل بشكل كبير في الأسابيع الماضية خصوصًا مع دخول منافسين مثل فيسبوك، تويتر، ريدت وغيرهم، لذلك أخيرًا أطلقت الشركة المطورة تطبيق Clubhouse للاندرويد اليوم، وهو في المرحلة التجريبية ويعمل بنظام الدعوات.

تطبيق Clubhouse للاندرويد يصل أخيرًا للمستخدمين

أعلنت الشركة عن توفر التطبيق في تدوينة رسمية على موقعها، والتطبيق سيعمل معك بشكل ممتاز إن كنت تمتلك حساب بالفعل على كلاب هاوس، أو لديك صديق يمكن أن يقوم بدعوتك، وهي شروط بسيطة، بالطبع كلًا منا يمكنه أن يتوفر على دعوة من صديق يمتلك هاتف آيفون.

واجهة التطبيق مشابهة بشكل كبير للواجهة على نظام iOS وهو أمر طبيعي، وهي واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام، وهي التي نراها من الصورة التالية:

في الوقت الحالي، التطبيق متاح للتسجيل المسبق لجميع الدول على متجر بلاي، بالرغم من أنه بدأ في التوفر في بلدان مثل الولايات المتحدة الأمريكية، لكن ببساطة يمكنك أن تتجاهل أمر متجر قوقل بلاي تمامًا وتقوم بتحميل التطبيق من APKMirror وتنصيبه وسيعمل بشكل ممتاز.

صفحة التطبيق على متجر بلاي هنا، وبمجرد أن تنشئ حسابك باستخدام دعوة من أي صديق سيكون بإمكانك أن ترسل 3 دعاوي لأصدقائك أيضًا، وقد أتى التطبيق من Clubhouse كخطوة لتدارك المنافسة بعد إطلاق خاصية Spaces من تويتر!

إن كنت تسأل عن آلية العمل فكل ما عليك فعله أن تقوم بفتح التطبيق وتطلب من صديقك أن يرسل لك دعوة على رقم هاتفك، وبعدها سيكون بإمكانك إنشاء حساب باستخدام الرمز الذي سيصلك على هاتفك وبعدها سيمكنك استخدام التطبيق بحرية.