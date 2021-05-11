تحديث iOS 14.6 القادم – هل ننتظر شيئاً جديداً من ابل؟

بعد إطلاق تحديث iOS 14.5 تحضر ابل الآن لتحديث جديد هو iOS 14.6 الذي لا يزال حالياً في الوضع التجريبي وقد أطلقت منه ابل بالفعل ثلاثة إصدارات تجريبية حتى الآن.

تحديث iOS 14.6 متوفر للتحميل على أجهزة المطورين بالإضافة إلى مشتركي برنامج ابل التجريبي Apple Beta Program فما الجديد الذي يحمله لنا هذا التحديث القادم.

تحديث iOS 14.6 .. لا شيء كبير!

كما كان متوقعاً، فتحديث iOS 14.5 الأخير هو أكبر وآخر تحديث فرعي يشهده نظام iOS 14 بما يحمله من إضافات وتغييرات بالجملة.

هذا يعني أن تحديث iOS 14.6 التالي لن يكون بنفس الثقل وإنما سوف تطرحه ابل خصيصاً من أجل حل بعض المشكلات والأخطاء في النظام وتحسين الأداء بشكل عام على هواتف الايفون.

بالتوازي مع ذلك، فقد وفرت أيضاً تحديث iPadOS 14.6 لأجهزة الايباد وهو أيضاً تحديث صغير فرعي لنفس الأسباب المذكورة آنفاً.

في حالة كان التحديث صغيراً في هذه الحالة، لا تكشف ابل عن الكثير من التفاصيل حوله ولذا نعلم بالضرورة أنه من أجل تعزيز الأداء وتجربة الاستخدام بشكل عام عبر استهداف الأخطاء والمشاكل التي لم يتم حلها في التحديثات السابقة.

رغم ذلك، فقد تم رصد بعض التغييرات الملموسة في تحديث iOS 14.6 و iPadOS 14.6 مثل:

إمكانية إضافة البريد الإلكتروني كوسيلة اتصال بدلاً من رقم الهاتف عندما يتم وضع جهاز ابل AirTag الجديد في وضع الضياع Lost Mode.

تم إضافة ميزة مشاركة العائلة لبطاقة ابل الائتمانية Apple Card Family وهي ميزة أعلنت عنها ابل سابقاً تتيح للأزواج مشاركة نفس حساب بطاقة ابل، كما تتيح للآباء مشاركة البطاقة مع الأبناء مع وضع حدود وقيود على النفقات الخاصة بهم، من الممكن إضافة حتى 5 أشخاص بشرط أن يزيد عمر كل منهم عن 13 عاماً.

من المتوقع كذلك أن تقوم ابل بإضافة ميزة الصوت عالي الدقة Hi-Fi إلى تطبيق بث الموسيقى الخاص بها Apple Music مع دعم صيغ Dolby Atmos و Dolby Audio التي لم تكن مدعومة من قبل، وذلك من أجل المنافسة مع خدمة سبوتيفاي التي تتيح تلك الميزة.

تحديث iOS 14.6 و iPadOS 14.6 قد يكون أحد اللمسات الأخيرة من ابل قبل الإعلان عن التحديثات الجديدة كلياً iOS 15 و iPadOS 15 في مؤتمر المطورين السنوي لها WWDC 2021 مطلع شهر يونيو المقبل.