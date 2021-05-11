أفضل الحواسيب المحمولة التي ننصح بشرائها في 2021

أصبحت عبارة “أفضل الحواسيب المحمولة” هي العبارة الدارجة في عالم التقنية وخاصة بعد تحول العديد من سكان البشر للعمل والدراسة عن بُعد من داخل المنازل بسبب جائحة كورونا. لحسن الحظ أنه في الوقت الحالي لم يعد هناك وجود للحواسيب السيئة، ولكن هناك الحواسيب الجيدة والحواسيب المميزة والحواسيب التي لا مثيل لها. ولكن ربما تتساءل كيف تختار أفضل لاب توب في 2021. وهنا ستكون الإجابة بأنه من الضروري أن تتمكن من تحديد استخداماتك ومتطلبات عملك قبل الشراء.

فعلى سبيل المثال إذا كنت تريد لاب توب من أجل كثرة التنقل والدراسة مع الأصدقاء والذهاب به إلى مقاهي الإنترنت، فيجب أن يتمتع اللاب توب بعمر بطارية طويل حتى لا تنتهي سعة الشحن منك وأنت في الخارج وتكتشف أنك في حاجة لشحنه بين كل حين والأخر. أيضاً من الضروري أن يكون وزنه خفيف ونحيف قدر المستطاع.

أما إذا كنت تعمل من داخل المنزل أو المكتب، فعمر البطارية لن يشكل عائقاً أمام اختيارك. إذا كنت تخطط لشراء اللاب توب من أجل تعدد المهام وأعباء العمل وصناعة المحتوى، فمن الضروري أن تنظر لمعالجات Core I5 و Core I7، بالإضافة إلى ذاكرة رامات تبدأ مع 8 أو 16 جيجابايت. بالنسبة للألعاب فأنت بالتأكيد تحتاج لمعالج رسومي منفصل.

ولكن حتى لا نطيل عليكم في المقدمة، تعالوا بنا نلقي نظرة على قائمة تضم مجموعة من أفضل الحواسيب المحمولة في عام 2021 التي تناسب كافة الاستخدامات ومختلف الميزانيات. وتذكر أن تلقي نظرة على أفضل الحواسيب المحمولة لاحتياجات الطلاب في عام 2021.

1- Lenovo ThinkPad X1 Carbon

Lenovo ThinkPad X1 Carbon هو لاب توب مفترس بكل ما تحمله الكلمة من معنى. يتمتع بشاشة 14 بوصة ومعالج إنتل الجيل الثامن، ومن الممكن أن تختار الطراز الذي يأتي بدقة عرض 1080p أو 2160p.

يمتاز اللاب توب بتصميم أنيق وعالي الجودة ونحيف ومن السهل التنقل به ومن ناحية المواصفات لديه سعة رامات بحجم 16 جيجابايت وسعة تخزين داخلية تصل حتى 1TB من أقراص الحالة الصلبة وبطاريته تدوم لفترات زمنية طويلة. الجانب السلبي الوحيد في اللاب توب أن لوحة التتبع (التاتش باد) ليست مثالية، ومع ذلك هو يتمتع بلوحة مفاتيح استثنائية.

رابط الشراء على أمازون

2- Asus ZenBook Duo 14

لاب توب مثالي لجميع الاستخدامات الثقيلة. والميزة الاستثنائية فيه أنه يحتوي على شاشة ثانية تدعم اللمس تساعد المستخدم على تحسين مستوى إنتاجيته في جميع الأعمال. يأتي اللاب توب بشاشة قياس 14.3 بوصة بدقة عرض 1080p ومعالج الجيل الحادي عشر من إنتل Core I5/Core I7 وذاكرة وصول عشوائي تصل حتى 32 جيجابايت.

أداؤه رائع في جميع المراجعات وشاشته الأساسية مذهلة بألوان نابضة بالحياة تجعله خيار رائع للمصممين والمبدعين. عمر بطاريته ملحمي. الجانب السلبي الوحيد أنك ستحتاج لفترة من الوقت حتى تعتاد على استخدامه، بالإضافة إلى ذلك قد تشعر أن الشاشة إضاءتها منخفضة في بعض الاحياة.

رابط الشراء على أمازون

3- HP Elite Dragonfly

لاب توب على أعلى درجات الجودة في كل شيء، بدءاً من التصميم والمواد الخام المستخدمة في تصنيعه، مروراً بالشاشة المذهلة، وحتى الأداء الملحمي وعمر البطارية الطويل. قياس 13.3 بوصة ومن الممكن أن تختار شاشة بدقة FHD أو 4K مع معالج الجيل الثامن من إنتل ومعالج رسومي مدمج وذاكرة رامات تبدأ مع 8 جيجابايت وتنتهي عند 32 جيجابايت.

شاشته مذهلة بشكل لا يصدق وتصميمه أنيق وعصري يوحي بالجودة العالية ولوحة مفاتيح مريحة جداً في الاستخدام. هذا اللاب توب الهجين حل مثالي لرجال الأعمال والطلاب على حد سواء.

الجانب السلبي الوحيد لديه أن سعره مرتفع للغاية. ولذلك من الممكن أن تقدم بعض التنازلات، على سبيل المثال من الممكن أن تكتفي بمعالج Core I3/I5 مع ذاكرة رامات بحجم 8 جيجابايت وسعة تخزين داخلية 256 جيجابايت. هذه التنازلات ستجعلك قادر على شراؤه بسعر أفضل.

رابط الشراء على أمازون

4- Alienware m15 R4

هذا الوحش موجه خصيصاً للاعبين المتمرسين الذين يرغبون في تشغيل الألعاب الحديثة على جودة عالية والاستمتاع بتجربة لعب غامرة وسلسة. اللاب توب قياس 15 بوصة بشاشة OLED بدقة عرض 2160p ومعالج الجيل العاشر Core I7-10870H وبطاقة رسومية RTX 3070 وذاكرة وصول عشوائي بحجم 16 جيجابايت وسعة التخزين عبارة عن وحدة تخزين صلبة بحجم 1TB SSD.

على صعيد الأداء فهو متوحش، وفي سياق الحديث عن الهيكل والتصميم فهو أنيق وعصري جداً ويتمتع بلوحة مفاتيح وتاتش باد على أعلى درجات الجودة. الجانب السلبي الوحيد من خلال المراجعات أن صوت المراوح مرتفع وعمر البطارية قصير، ولكن هذه الجوانب السلبية متوقعة بالنسبة للاب توب مخصص للألعاب.

رابط الشراء على أمازون

5- Lenovo ThinkPad X1 Nano

على الرغم أن اللاب توب يتمتع بمواصفات قوية جداً ونحيف للغاية ووزنة خفيف إلا أنه استطاع أن يدوم لمدة 12 ساعة عمل متواصلة من خلال المراجعات. هذه النتائج تضعه على قمة هرم أفضل الحواسيب المحمولة في 2021.

الشاشة قياسها 13 بوصة ولكنها بدقة عرض 2K ومن الممكن أن تكتفي بمعالج Core I5-1130G7 بدلاً من Core I7-1160G7 للحصول عليه بسعر أفضل. بوجه عام اللاب توب يمتاز بتصميم أنيق وعصري وخفيف جداً وهو واحد من أفضل الحواسيب المحمولة الموجهة للسفر وكثرة التنقل. وفي نفس الوقت هو لم يضحي بعناصر الأداء والقوة.

رابط الشراء على الموقع الرسمي

6- Lenovo Yoga 9i

لاب توب هجين ومنافس قوي للاب HP-Specter x360 و Dell XPS 13. الشاشة قياس 14 بوصة بدقة 1080p مع معالج حديث من إنتل طراز Core I7-1185G7.

ذاكرة الرامات بحجم 16 جيجابايت مع منفذين صاروخيين USB-C قائمين على بروتوكول Thunderbolt 4. بالإضافة إلى ذلك فالسعر أفضل كثيراً من أي لاب توب بنفس هذه المواصفات.

رابط الشراء على أمازون

7- Dell XPS 15

واحد من أفضل الحواسيب المحمولة للطلاب في 2021 هو Dell XPS 15 (2020) والذي يأتي بقياس 15.6 بوصة بدقة 1080p أو 2160p مع معالج الجيل العاشر من إنتل طراز Core I5 أو Core I7.

للأسف السعر مرتفع نسبياً ولكن تأكد أنه لاب توب يستحق قيمته. من الممكن أن تتنازل عن بطاقة GTX 1650 وتكتفي بمعالج إنتل الرسومي المدمج. اللاب توب يسمح لك بترقية ذاكرة الرامات حتى 64 جيجابايت.

أفضل ما يمتاز به اللاب توب هو شاشته المذهلة، بالإضافة إلى ذلك الأداء نموذجي في جميع الأعمال الثقيلة وعمر بطارية ملحمي. الجانب السلبي الوحيد فيه أن صوته مرتفع جداً تحت الضغط من خلال المراجعات.

رابط الشراء على أمازون

8- Acer Swift 3 (AMD)

هذا الإصدار تحديداً والذي يحتوي على معالج Ryzen 7 4700U كان أفضل من نفس الإصدار الذي يحتوي على معالج إنتل في جميع المعايير. كان أفضل من حيث الأداء وعمر البطارية والسعر أيضاً.

فإذا كنت تبحث عن لاب توب بأداء قوي يصلح للأعمال الثقيلة على مدار الأعوام القليلة القادمة وبسعر مغري فهذا هو أفضل خيار بالنسبة لك. لديك عدد كبير من النافذ وشاشة رائعة قياس 14 بوصة بدقة FHD ولكنها باهتة قليلاً. ولكن على صعيد الأداء والسعر فهو صفقة رابحة بكل المقاييس.

رابط الشراء على أمازون

9- Dell XPS 13 (2020, 11th Gen)

في الحقيقة هذا هو أفضل لاب توب في القائمة ولذلك قررنا أن نختم به. لاب Dell XPS 13 إصدار عام 2020 نحيف للغاية وشاشته نابضة بالحياة ومساحتها شاسعة أكبر من أي لاب توب قياس 13 بوصة في السوق. بالإضافة إلى ذلك فهو يمتاز بمعالج إنتل Core I3 أو Core I7 ومن الممكن أن تختار بين دقة عرض FHD أو 4K مع ذاكرة وصول عشوائي بحجم 8 أو 16 جيجابايت.

لوحة المفاتيح مريحة جداً ومرنة في الاستخدام والكتابة، ولكن عندما نتحدث عن الأداء العام فهو ملحمي. الجانب السلبي الوحيد أنه يفتقد لبعض المنافذ، كما أن عمر بطاريته ليس كما تتمنى.

رابط الشراء على أمازون