فيلٌ يقاضي حديقة حيوان أمريكية.. والمحكمة تنظر الدعوى

تعتزم محكمة الاستئناف في نيويورك مباشرة الدعوى المقامة من أنثى فيل تدعى “هابي”، تتعلق بالموقف القانون لبقائها في حديقة الحيوان.

وذكر موقع، Nonhuman Rights Project،إن الدعوى أقيمت أمام المحكمة باسم هذه الفيلة التي نقلت إلى الولايات المتحدة في عام 1977.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى في التاريخ، التي تستمع فيها محكمة ناطقة باللغة الإنجليزية، لدعوى مقدمة بالنيابة ليس عن شخصية بشرية.

وكانت هذه المحاكمة القضائية، قد بدأت عندما أقام المدافعون عن الحيوانات دعوى للاعتراف بحق الفيلة في الحرية الجسدية والانتقال من حديقة حيوان “برونكس” إلى محمية الأفيال.

وتحولت “المناضلة هابي”، أول فيل في العالم يتم النظر في قانونية تواجده في حديقة الحيوان، ورغم أن المحكمة الابتدائية رفضت الالتماس، إلا أن محكمة الاستئناف قررت النظر في الدعوى.

وكانت “هابي” تمضي أيامها في قفص مع أفيال أخرى، ولكن نفوق بعضها، تم نقل البعض الآخر إلى أماكن أخرى بسبب النزاعات المتكررة.

وعلى مدى عشر سنوات، بقيت “هابي” بمفردها ولم تستطع التواصل مع أبناء جلدتها.

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