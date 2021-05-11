ماذا يحدث إذا لمسك روبوت بشكل بشري؟ دراسة ألمانية تجيب

أظهرت نتائج دراسة علمية أجريت في ألمانيا أن البشر يعطون ردود فعل إيجابية عند ملامسة الروبوتات التي تبدو في أشكال بشرية أثناء التحاور بين الجانبين.

وبحسب ما أفاد به معدو الدراسة، وهم باحثون من جامعتي دويسبورج – إيسن ورور بألمانيا، ونشروه في الدورية العلمية “بلوس وان”، فإن الملامسة الشخصية بين البشر أثناء تجاذب أطراف الحديث تسفر عن حزمة من ردود الفعل المطلوبة من قبيل خفض معدلات التوتر ورفع كفاءة الجهاز المناعي للجسم، ولكن الدراسة الجديدة ركزت على الآثار النفسية لملامسة الروبوتات.

وقد شارك 48 متطوعًا في جلسة حوارية مع روبوت ظهر في صورة بشرية، وخلال تبادل الحديث؛ قام الروبوت، تلقائيًا بالتربيت على ظهر بعض المتطوعين أو ملامسة أيديهم.

وظهرت استجابة معظم المشاركين ممثلة في ابتسامة أو ضحك، ولم يظهر أي من المشاركين ردًا سلبيًا على هذه المبادرة من الروبوت.

وأقرّ المتطوعون الذين لامسهم الروبوت أنهم شعروا بانفعالات إيجابية أثناء المحادثة.

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