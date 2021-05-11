لماذا أعاد توم كروز جوائز “غولدن غلوب” لجمعية الصحفيين الأجانب؟

قرر النجم الأمريكي، توم كروز، إعادة جوائز “غولدن غلوب” إلى جمعية الصحفيين الأجانب، التي تشرف عليها.

ووفق محطة “سي إن إن”، كشفت مصادر مقربة من الممثل الشهير، أن قراره جاء بدافع حالة من الاستياء الكبير أصابته على خلفية عدم التنويع في تشكيل هيئة التحكيم بحيث تمثّل كافة أطياف المجتمع الأمريكي.

وأماطت وسائل الإعلام اللثام عن الغياب التام للصحفيين السود في هيئة تحكيم الجائزة، والتي تتكون من 87 صحفيًا، قبل أن يعد المنظمون بسرعة اعتماد التغييرات اللازمة.

من ناحيتها، توعّدت قناة “إن بي سي”، التي بثت “غولدن غلوب”، بأنها لن تقوم بالبث في العام المقبل لأن هيئة التحكيم تعمدت إغفال التنوع الموجود في المجتمع الأمريكي.

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