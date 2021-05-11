واتس اب – ما مصير حسابك إن لم توافق على سياسة الخصوصية الجديدة؟

كما نعلم جميعاً فإن واتس اب كانت قد قامت بتغييرات في سياسة الخصوصية الخاصة بها للسماح للتطبيق بمشاركة بيانات المستخدمين مع فيسبوك وقد اشترط التطبيق موافقة المستخدم حتى يتمكن من استخدام واتس اب.

أثارت تلك التعديلات موجة هجوم واسعة على واتس اب وهناك ملايين المستخدم الذين قرروا ترك التطبيق والانتقال إلى بدائل واتس اب مثل تيليجرام وسيجنال وغيرهم.

على وقع ذلك، قرر واتس اب التراجع وتأجيل طلب موافقة المستخدمين إلى شهر مايو الجاري، وحالياً سوف يقوم واتس اب بتعطيل بعض المزايا إن لم يقم المستخدم بالموافقة على سياسة الخصوصية الجديدة.

الأسبوع الماضي، أعلن واتس اب أنه لن يقوم بحذف حسابات المستخدمين الذين لم يقوموا بالموافقة على تعديلات سياسة الخصوصية الجديدة. رغم ذلك، قرر التطبيق معاقبة أولئك المستخدمين بطريقة أخرى.

وفقاً لما ذكره واتس اب على الموقع الرسمي له في صفحة دعم فني، فقد أكدت واتس اب مرة أخرى أنه لن يقوم بحذف أية حسابات للمستخدمين لكنه سيقوم بوضع قيود على حساباتهم.

بدايةً من يوم 15 مايوسوف يفقد أولئك المستخدمون القدرة على الوصول إلى قائمة المحادثات مع إمكانية الرد على الرسائل، لاحقاً سوف تتوقف مزايا مثل المكالمات الصوتية والفيديو، ثم ستتوقف المستخدم عن تلقي أية إشعارات جديدة بالرسائل على واتس اب

كل هذه الأمور من شأنها أن تجبر المستخدم وتدفعه دفعاً نحو قبول سياسة الخصوصية الجديدة رغم الاعتراضات والانتقادات التي توجه إليها.

ننوه أن تلك البيانات التي سوف يشاركها واتس اب مع فيسبوك لا تحتوي أي رسائل خاصة أو تجسس على المكالمات وإنما متعلقة بأشياء مثل عنوان الجهاز وشبكة الوايفاي والموقع الجغرافي وأشياء من هذا القبيل لاستخدامها لصالح الخدمات الإعلانية والتجارية في فيسبوك. ولا تقلق إن لم توافق على سياسة الخصوصية، فسوف يعرض لك التطبيق عليك ذلك مراراً و تكراراً.