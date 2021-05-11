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تطبيقات رمضان للاندرويد (29) – تطبيق بسيط يمنعك من نسيان الأمور المهمة وبديل برنامج IDM للاندرويد

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار التقنية
اخبار التقنية
مصدر الخبر / اخبار التقنية

نستمر في نهايات أيام شهر رمضان المعظّم في مشاركتكم أفضل وأهم تطبيقات وألعاب نظام أندرويد سواء تلك الجديدة او المميزة التي تستحق التجربة حتى ولو كانت ليست بجديدة! واليوم نحدثكم عن تطبيق مميز يحمل الاسم notepin وهو الذي سيسمح لك بإضافة ملاحظة هامة وتثبيتها ضمن منطقة الإشعارات أيضًا! هذا بالإضافة إلى أقوى تطبيق لتحميل الملفات على الإطلاق لنظام اندرويد.

تطبيق notepin لحفظ الملاحظات بطريقة مبتكرة

هذا التطبيق المميز يعتمد على فكرة مبتكرة جدًا وبسيطة في نفس الوقت، وهي تسجيل الملاحظات وتثبيتها في شريط الإشعارات وكأن الملاحظة نفسها هي إشعار من تطبيق ما! وبالتالي كلما تمسك هاتفك وتتوجه للجهة العلوية لفتح الوايفاي، البلوتوث أو غير ذلك ستجد الملاحظة أمامك! وهو ما سيمنع النسيان تمامًا. التطبيق مجاني ويمتلك تقييمات مميزة.

السعر : مجّاني

  إضغط هنا للتحميل

 

تطبيق ADM الأهم لتحميل الملفات من الإنترنت

تحميل الملفات من الإنترنت هو أمر رئيسي على أجهزة الويندوز والكمبيوتر بشكل عام، وهناك نجد تطبيق IDM القوي والذي يعمل منذ أكثر من عشر سنوات! لكن هل سألت نفسك عن بديل هذا التطبيق للأندرويد؟ نعم هو تطبيق ADM والذي يقدم نفس الخواص وأفضل بكثير، مع إمكانية تقسيم التحميل لأجزاء متساوية لتسريع العملية، حفظ كل ملف في المكان الذي تريده بعد بدء التحميل.. والمزيد!

السعر : مجّاني

  إضغط هنا للتحميل

ما رأيك في هذه التطبيقات؟ شاركنا الآن في التعليقات! كذلك يمكنك أن تتابع باقي التطبيقات التي نشاركها معكم يوميًا من خلال قسم تطبيقات رمضان للاندرويد.

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