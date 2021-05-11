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ضمن برنامج موائد الإفطار الجماعية.. تيكا التركية تُوزع مُساعدات إنسانية لـ 1500 أسرة محتاجة في طرابلس

تم النشر منذُ 46 ثانية
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مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية
شبكة الرائد الاعلامية
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية

أعلنت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق “تيكا” الثلاثاء، تقديم مُساعدات إنسانية للأسر المُحتاجة في ليبيا، ضمن برنامج موائد الإفطار الجماعية في شهر رمضان.

وقالت الوكالة – في بيان لها – إن المُساعدات الإنسانية وزعت على 1500 أسرة محتاجة في طرابلس، مُشيرة إلى أن المُساعدات تضمنت مواد غذائية أساسية: الدقيق والسكر والملح والزيت ومستلزمات النظافة؛ لتلبية الاحتياجات الشهرية لكل أسرة، – وفق ما نقلت وكالة الأناضول-

يُذكر أن الوكالة التركية تُقدم مساعدات إنسانية في مختلف دول العالم، ضمن برنامج موائد الإفطار الجماعية في شهر رمضان.

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عن مصدر الخبر

شبكة الرائد الاعلامية

شبكة الرائد الاعلامية

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