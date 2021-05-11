ضمن برنامج موائد الإفطار الجماعية.. تيكا التركية تُوزع مُساعدات إنسانية لـ 1500 أسرة محتاجة في طرابلس

أعلنت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق “تيكا” الثلاثاء، تقديم مُساعدات إنسانية للأسر المُحتاجة في ليبيا، ضمن برنامج موائد الإفطار الجماعية في شهر رمضان.

وقالت الوكالة – في بيان لها – إن المُساعدات الإنسانية وزعت على 1500 أسرة محتاجة في طرابلس، مُشيرة إلى أن المُساعدات تضمنت مواد غذائية أساسية: الدقيق والسكر والملح والزيت ومستلزمات النظافة؛ لتلبية الاحتياجات الشهرية لكل أسرة، – وفق ما نقلت وكالة الأناضول-

يُذكر أن الوكالة التركية تُقدم مساعدات إنسانية في مختلف دول العالم، ضمن برنامج موائد الإفطار الجماعية في شهر رمضان.

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