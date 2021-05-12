أفضل خدمات التخزين السحابي الآمنة في عام 2021

خدمات التخزين السحابي تجعلنا في غنى عن شراء أقراص التخزين الخارجية، والتخلص من كثرة عمليات الإزالة والتركيب والتعامل مع العديد من الأسلاك التي تتدلى من اللاب توب كلما حاولنا التنقل بالهارد من مكان إلى أخر.

هذه الخدمات تحتفظ بصورك القيمة وبياناتك الثمينة في خوادم في جميع أنحاء العالم وتسمح لك بالقدرة على الوصول إلى هذه الملفات وقتما تشاء وأينما كنت. بالإضافة إلى ذلك فهي تساعدك على تحرير مساحة كبيرة من ذاكرة قرص التخزين لديك في الكمبيوتر.

ولكن يجب أن تطمئن تماماً على خصوصية بياناتك، حيث تعتبر أفضل خدمات التخزين السحابي التي أخترناها لكم آمنة جداً ويمكنك الثقة بها لأنها تعتمد على أنظمة تشفير قوية تحمي خصوصيتك بأفضل شكل ممكن. بالإضافة إلى ذلك فهي تتيح لك القدرة على تشفير بياناتك برمز سري لا يمكن لشركات التخزين السحابي نفسها معرفته، ولا يمكنها الوصول إلى بياناتك بعدما تبدأ في الاعتماد عليه، ولكنها ستكون مشكلة كبيرة إذا نسيت رمز المرور هذا، ولن تستطيع حينها شركة الخدمة مساعدتك في الأمر.

كنا من قبل تناولنا معكم أفضل خدمات التخزين السحابي الآمنة في عام 2020. والآن، جاء موعدنا لنتعرف على أفضل خدمات التخزين السحابي الآمنة والتي ننصحكم بالاعتماد عليها أيضاً والاشتراك فيها في 2021.

أفضل خدمات التخزين السحابي الآمنة في 2021:

1- CrashPlan for Small Business

أفضل ما يميز هذه الخدمة السحابية هي سرعات الرفع والتنزيل من خوادمها، بالإضافة إلى ذلك لديها خطط أسعار تنافسية. الجوانب السلبية انها لا تحتفظ بنسخة احتياطية من الهواتف الذكية وعدم القدرة على الاحتفاظ ببيانات أقراص التخزين الخارجية. ولكنها توفر سعة غير محدودة من النسخ الاحتياطي ولعدد غير محدود من الأجهزة، ولكن السعر سيكون بناءً على عدد الأجهزة التي لديك وكل جهاز تكلفته 10$ شهرياً.

يمكنك تخصيص العديد من الوظائف التي تشتمل على أمان ملفاتك وتطبيقاتك احتياطياً والاحتفاظ بالملفات المحذوفة. الجانب السلبي الوحيد في الخدمة أنك ستلاحظ أنها تستهلك الكثير من موارد الجهاز أثناء عملية مزامنة الملفات وتخزينها احتياطياً على خوادم الشركة. فيما عدا ذلك فهي خدمة آمنة ومستقرة ولن تبيع خصوصياتك من أجل استهدافك بالإعلانات.

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2- IDrive Personal تعتبر أفضل خدمة سحابية مدفوعة في 2021

إذا كنت تتساءل لماذا استطاعت خدمة IDrive أن تحقق صيت واسع الشهرة في عام 2021 فهذا بفضل القدرة على عمل نسخة احتياطية لعدد غير محدود من الأجهزة بسعة 5 تيرابايت من البيانات بقيمة 3.48$ دولار أمريكي فقط في العام الأول. بالإضافة إلى ذلك ستجد تطبيقات على الهواتف الذكية التي تقوم بحفظ بياناتك احتياطياً بشكل فعلي، كما أنها تعتبر من أسرع الخدمات في تحميل ورفع البيانات وأثناء تنزيلها أيضاً.

هناك ميزة إضافية في خدمة IDrive وهي القدرة على الاحتفاظ بملف احتياطي من أي نوع من البيانات التي ستقوم برفعها على الخدمة ولكن ينبغي أن تقوم بنفسك بتفعيل هذه الميزة. بمعنى أخر أنها تقوم بعمل نسخة احتياطية إضافية بجانب النسخة الاحتياطية الأساسية، ثم تحتفظ بالنسخة الإضافية إلى الأبد.

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3- SpiderOak One

خدمة SpiderOak One واحدة من أشهر وأفضل خدمات التخزين السحابي التي لطالما اشتهرت بقوتها في مزامنة الملفات وسرعات التنزيل والرفع لعمليات النسخ الاحتياطي. سعة تخزين احتياطية تصل حتى 5 تيرابايت لعدد غير محدود من الأجهزة وميزة مشاركة الملفات والقدرة على تأمين الملفات الشخصية بطبقة أمان إضافية، ولكن الجانب السلبي الوحيد فيها هي واجهة المستخدم المعقدة والتي قد تتسبب لك في الشعور بالارتباط عند التعامل معها لأول مرة. بالتأكيد أسعارها مرتفعة قليلاً ولكنها تتمتع بسمعة جيدة في سرعات التحميل ويعتمد عليها معظم الناس في 2021.

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4- Backblaze من أرخص الخدمات السحابية الآمنة في 2021

من أرخص الخدمات السحابية في عام 2021 وأفضلها أيضاً والتي يتطلب إعدادها مجرد تثبيت برنامج Backblaze على جهازك فقط وتتركه يتعايش مع ملفاتك. هناك ميزة إضافية بجانب السرعة العالية والسعر الرخيص وهي القدرة على تحديد الأجهزة المفقودة أو المسروقة من خلال ميزة تحديد الموقع الجغرافي لها. الجانب السلبي الوحيد في الخدمة أنها ليست الحل المثالي لمن يمتلك أجهزة متعددة ويبحث عن النسخ الاحتياطي لها.

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5- Acronis True Image أفضل الخدمات السحابية للاستخدامات المتقدمة

في البداية سوف تشعر أن التطبيق المخصص للنسخ الاحتياطي المتاح لسطح المكتب تطبيق معقد، ولكن تأكد أنه احترافي يحتوي على جميع المزايا التي قد تبحث عنها من أجل عمليات السنخ الاحتياطي وسبل الأمان التي تحتاج إليها.

البرنامج يسمح بتخزين ذاكرة الهواتف المحمولة والأقراص الخارجية والقدرة على مزامنة ومشاركة الملفات. ولكن Acronis تذهب بعيداً أبعد من مجرد التخزين السحابي، حيث يسمح لك البرنامج بالقدرة على الاحتفاظ بالتطبيقات والبرامج المثبتة على الجهاز ونظام التشغيل نفسه وجميع البيانات على السحابة.

هناك مزايا إضافية مثل مكافحة الفيروسات وبرامج الفدية. ولكن نأتي للأخبار السيئة وهي ارتفاع السعر بجنون. فمن الممكن أن تكلفك هذه الخدمة ما يصل إلى 70$ دولار أمريكي سنوياً، وهي قيمة عالية جداً مقارنة بجميع الخدمات السحابية الأخرى.

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