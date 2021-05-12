ايباد برو 2021 بمعالج M1 – أداء مبهر تكشفه اختبارات الأداء!

مؤخراً كشفت ابل عن أجهزة ايباد برو 2021 ثم لاحقاً طرحتها للحجز المسبق في بعض الدول، وبدأت الأجهزة بالفعل في الوصول إلى المستخدمين وبدأت تظهر مع ذلك نتائج اختبارات الأداء لمعالج M1 الخاص بأبل والذي تستخدمه لأول مرة في سلسلة الايباد كما فعلت مع أجهزة ماك.

ايباد برو 2021 .. أسرع بـ 50% عن الإصدار السابق

بعد الإطلاع على عدة نتائج اختبار أداء لأجهزة ايباد برو 2021 بمعالج M1 على منصة اختبار الأداء الشهيرة Geekbench، فقد سجلت في المتوسط 1720 نقطة في اختبار النواة الواحدة ونحو 7300 نقطة في اختبار الأنوية المتعددة.



تعتبر أجهزة ايباد برو 2021 هي الجيل الخامس من سلسلة ايباد برو التي بدأ إطلاقها عام 2015، وإذا ما قارنا تلك الأرقام الجديدة بالإصدار الرابع الأسبق (ايباد برو 2020) نجد أنه يحقق في المتوسط في اختبار النواة الواحدة والأنوية المتعددة للمعالج A12Z الخاص به نحو 1120 و 4650 نقطة على التوالي.

بضدها تتمايز الأشياء وبمقارنة هذه الأرقام بتلك، نجد أن أداء أجهزة ايباد برو 2021 يتفوق بنسبة 50% على الإصدار الأسبق وذلك بفضل معالج ابل M1 الجديد، وهو ما يتماشى مع ادعاء ابل الترويجي للجهاز عندما تحدث عن رفع مستوى الأداء بنسبة 50% – لم يكن ذلك على سبيل المبالغة حقاً!

أداء ينافس أجهزة ماك بوك!

معالج ابل M1 تم استخدامه أول مرة في أجهزة ماك بوك قبل أن تبدأ ابل حالياً في استخدامه على أجهزة ايباد برو 2021 لذا من الطبيعي أن يكون الأداء متقارباً، وبذلك يتم سد الفجوة بين أداء أجهزة ايباد برو اللوحية وأجهزة الحواسيب المحمولة ماك بوك من أبل!

دعونا نستعرض بعض أرقام ونتائج اختبارات الأنوية المتعددة لبعض الأجهزة وفقاً لمنصة Geekbench:

ماك بوك آير بمعالج M1 سجل 7400 نقطة.

ايباد برو 2021 بمعالج M1 سجل 7300 نقطة.

ماك بوك برو بمعالج إنتل كور i9 سجل 6850 نقطة.

ايباد برو 2020 بمعالج A12Z سجل 4650 نقطة.

فقط بنظرة سريعة على تلك الأرقام تستطيع معرفة الفارق الذي يحدثه معالج M1 الجديد في سلسلة الايباد برو 2021 سواء بشاشة 12.9 إنش أو 11 إنش.

اختبار أداء الرسوميات (الجرافيكس)

باستخدام منصة Metal المتخصصة في قياس أداء الرسوميات ودعم الجرافيكس، سجلت أجهزة ايباد برو بمعالج M1 ما يزيد عن 20000 نقطة، وهذا يعني أفضلية بنسبة 70% عن الإصدار الأسبق.

واقعياً، من المفترض أن تنعكس تلك النتائج والأرقام على تجربة الاستخدام الفعلية لأجهزة الايباد التي باتت تغرد وحدها تقريباً في سوق الأجهزة اللوحية بفارق كبير للغاية عن أقرب المنافسين.

شريحة Apple M1 تضم معالج ثماني النواة: 4 أنوية للأداء العالي، و 4 أخرى للأداء العادي. أيضاً هناك معالج رسوميات ثماني النواة ومعالج للذكاء الاصطناعي، كما أن ذاكرة التخزين والذاكرة العشوائية مثبتة على نفس الشريحة.

من المتوقع وصول أجهزة ايباد برو بمعالج M1 إلى المستخدمين الذين قاموا بالحجز المسبق هذه الأيام، على أن يبدأ إطلاقه في الأسواق بداية من نهاية شهر مايو الجاري وعلى مدار الأشهر التالية من عام 2021.