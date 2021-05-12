مكافحة الأمراض: التطعيم باللقاح الصيني سيبدأ الاسبوع القادم في كافة البلديات

قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار، إن الحملة الوطنية لمُكافحة فيروس كورونا مستمرة بشكل مرضي وممتاز جدًا، وإن عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى للقاح يقترب من 100 ألف مواطن.

وأكد النجار – خلال مُقابلة صحفية على الصفحة الرسمية للمركز الوطني – الثلاثاء، أن شحنة من لقاح أسترازينيكا بعدد 117 ألف جرعة ستصل الأحد القادم من خلال مبادرة كوفاكس، مُشيرًا إلى أن هناك محاولات لإبرام اتفاقيات ثنائية؛ للحصول على جرعات إضافية من اللقاحات.

وأوضح النجار أن الجرعة الأولى من اللقاح المُضاد لفيروس كورونا تُعطي حماية كافية من المضاعفات الخطيرة للفيروس و حتي لو أُصيب بفيروس كورونا ستكون الإصابة خفيفة، مُوضحًا أن الجرعة الثانية هي جرعة تنشيطية وتعزيزية وتعطي مناعة كاملة.

وبيٌن النجار أن المركز يعمل بنصائح منظمة الصحة العالمية وأكبر الجهات الدولية الصحية التي استخدمت التطعيمات وأعلنت فعاليتها، مُؤكدًا أنهم لا يمكن أن يسمحوا لتطعيم أن يتداول أو يعطى لناس دون أن يكونوا متأكدين من فعاليته سواء كان في التطعيمات الروتينية أو المُضادة لفيروس كورونا.

.وفي سياق مُتصل قال المُنسق الوطني للتطعيمات بالمركز الوطني لمُكافحة الأمراض أحمد القراري إنه يبلغ عدد المواطنين الذين تلقوا لقاح أسترازينيكا أكثر من 95% للفئات المُستهدفة و70 سنة فمافوق.

وبيٌن القراري أن اللقاح الصيني وزع على أربع فروع من جهاز الإمداد الطبي و16 بلدية اشتغلت على التطعيم، مؤكدًا أنهم لم يسجلوا آثار جانبية خطيرة للمواطنين تؤدي إلى دخول المستشفى أو الوفاة، مُوضحًا أنه بعد العيد ستستأنف جميع البلديات حملة التطعيمات للفئات المستهدفة بتطعيم الصيني من 18 سنة وما فوق.

يُذكر أن وزارة الصحة أعلنت في 10 أبريل الماضي انطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في كافة المناطق في ليبيا.

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