رفع اسم شاومي من قائمة الحظر الأمريكي!

شركة شاومي الصينية تم رفع اسمها من قائمة الحظر الأمريكي بقرار المحكمة بعد رفع دعوى قضائية من الشركة الصينية انتهت بتسوية مع وزارة الدفاع الأمريكية.

وكان الرئيس الأسبق ترامب قد وضع شاومي على قائمة الشركات المحظورة داخل الولايات المتحدة الأمريكية بإدراج اسمها فيما يعرف بالـ “القائمة السوداء” قبل أسبوع واحد من مغادرته البيت الأبيض.

القائمة السوداء التي تم وضع شاومي فيها تختلف عن تلك التي وُضعت هواوي فيها عام 2019 حيث تم حظر مبيعاتها في الولايات المتحدة الأمريكية ومنع الشركات الأمريكية من التعامل معها.

أما تلك المتعلقة بشاومي، فكانت من أجل حظر الاستثمار فيها وقطع الطريق أمام المستثمرين الأمريكين لشراء الأسهم فيها أو إجبارهم على بيع أسهمهم فيها لاعتبارات خاصة بالأمن القومي وفقاً لما ذكرته إدارة ترامب آنذاك.

وفقاً لبيان المحكمة، فإن طرفي النزاع – شاومي ووزارة الدفاع الأمريكية – اتفا على عقد تسوية وعدم استكمال إجراءات التقاضي أمام المحكمة،وبناءً عليه تم رفع اسم شاومي من القائمة السوداء.

إدخال اسم شاومي في القائمة السوداء ورفعه لا يؤثر على المستخدمين من قريب أو بعيد كما أنه لا علاقة له برخصة الأندرويد وخدمات جوجل مثلما هو الحال مع هواوي.