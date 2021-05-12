عيد فطر سعيد من أخبار التطبيقات !

أسرة تحرير موقع “أخبار التطبيقات” تتقدم لجميع رواد الموقع والتطبيقات بأجهزة ابل والأندرويد، بالاضافة الى أصدقائنا وشركائنا في الشبكات الاجتماعية بأصدق التمنيات وأجمل التهاني بمناسبة عيد الفطر السعيد راجين المولى عز وجل أن يعيده عليكم وعلينا وعلى كافة المسلمين بالخير والبركة وبأحسن حال.

تقبلوا منا دعاءً طاهر للجميع باليمن والبركات مع باقة ورد عيد فطر سعيد عطرة راجين من الله عز وجل أن يتقبل منا الطاعات وأن يعيد هذا العيد عليكم وعلينا وعلى الأمة الإسلامية جمعاء بالخير والبركات والصحة والسلامة وقد زال هذا الوباء وأنتشر السلام في جميع بقاع الأرض.

ننتهز هذه المناسبة لفتح مجال تبادل التهاني هنا بين زوار موقعنا وتطبيقاتنا في أجهزة آبل والأندرويد، بالإضافة الى شبكاتنا الاجتماعية. بينما سنكون نحن وإياكم خلال أيام العيد معاً وسنعرض عليكم تطبيقات خاصة بمناسبة العيد المبارك ابتداءً من أول أيام العيد.

إننا إذ نتقدم للجميع بأجمل التبريكات واصدق الامنيات، نفتح المجال هنا لجميع رواد موقعنا وتطبيقاتنا لتبادل التهاني بمناسبة العيد .