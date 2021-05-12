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بيع تاج ملكي إيطالي بـ1.6 مليون دولار أمريكي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أقام دار “سوذبيز” للمزادات مزاداً علنياً في جنيف، بيع فيه تاج من اللؤلؤ والألماس تعود ملكيته “لماريا فيتوريا” من عائلة بوتسو الملكية بسعر كبير.

وكانت النبيلة الإيطالية قد حصلت على التاج في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وتحديداً عام 1867، حيث كان التاج بمثابة هدية زفافها قدّمه لها أماديو الأول من عائلة سافوي الذي أصبح ملكاً لإسبانيا في وقت لاحق.

وتكوّن التاج من صفوف متدرجة من الماس واللؤلؤ، وبيع بسعر 1.6 مليون دولار أمريكي لمشتري لم تكشف هويته.

وقال المسؤولون عن المزاد، إنّ هذا التاج يعد واحداً من أغلى التيجان التي تم بيعها في السنوات الأخيرة.

يُذكر أنّ المزاد شهد أيضاً بيع أكبر قطعة ياقوت أزرق كشميري، والتي كانت جزءاً من دبوس يعود تاريخه لثلاثينيات القرن الماضي مقابل 25 مليون فرنك سويسري.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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