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هل سيكون أحمد عز بطل الجزء الثالث من مسلسل الاختيار؟

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أثار ظهور الفنان أحمد عز في الحلقة 29 من الجزء الثاني من مسلسل “الاختيار”، تكهنات عديدة أكدت بعظمها اختياره للعب دور البطولة في الجزء الثالث من المسلسل الوطني.

وكان مخرج العمل “بيتر ميمي” قد أشار لإمكانية تصوير جزء ثالث يتناول بطولات المخابرات العامة المصرية، وذلك بعدما تناول الجزأين السابقين بطولات الجيش ورجال الشرطة.

وظهر أحمد عز في العمل بـ3 مشاهد فقط، لعب فيها شخصية ضابط المخابرات المصري سيف العربي، الذي يجتمع مع بعض الضباط بهدف التعاون على فك شيفرات شبكة إرهابية حاولت تفجير طائرة مسيرة في حفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية في مصر.

يُذكر أنّ الجزء الثاني من مسلسل “الاختيار” حقق نجاحاً كبيراً أسوةً بالجزء الأول، وحظي بمشاهدة كبيرة في مصر وكافة أنحاء الوطن العربي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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