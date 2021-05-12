من أجل صحة قلوبكم.. تناولوا البطيخ باستمرار

أكد المركز الألماني للتغذية أهمية البطيخ بالنسبة لصحة القلب، وقال المركز إنّ البطيخ يحتوي على أحماض أمينية مهمة لسريان الدم بشكلٍ صحي، بالإضافة لغناه بالبوتاسيوم، الذي يساهم في تنظيم محتوى الماء، وتنشيط عضلة القلب.

وأشار المركز لاحتواء البطيخ على الفيتامين C، ومادة البيتا كاروتين ومادة الليكوبين، الأمر الذي يساهم في خفض نسبة الكوليسترول الأمر الذي يساعد في الحماية من أمراض القلب.

وأكد المركز دور البطيخ في الوقاية من الجفاف، وذلك بسبب احتوائه على كميات كبيرة من المياه والأملاح المعدنية.

وقال المركز إنّ البطيخ مفيد جداً للأشخاص الذين يتّبعون حميات غذائية، بسبب انخفاض السعرات الحرارية الموجودة فيه.

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