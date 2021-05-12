مايكروسوفت تضيف ميزات جديدة لتطبيق Teams

في إطار سعيها لجعل تطبيق Teams منافساً لتطبيق زوم، قامت شركة مايكروسوفت الأمريكية بإطلاق ميزات جديدة تُسهل عقد الاجتماعات.

وستُوفر الشركة الأمريكية من خلال التحديث الجديد ميزة PowerPoint Live، والتي ستريح المستخدمين من تحميل ملفات PowerPoint (PPT) بشكل يدوي مُعقّد من أجل مشاركتها أثناء اجتماعات العمل.

ومن خلال الميزة الجديدة سيكون المستخدمون قادرين على مشاركة البيانات عبر الدخول إلى PowerPoint، ثم النقر على زر Present in Teams أو عبر PowerPoint Live من خلال زر المشاركة الذي سيتيح للمستخدم اختيار الملفات بسهولة.

ولكي يستفيد المستخدم من هذه الميزة يجب عليه تحديث التطبيق للنسخة الأحدث، كما يجب عليه الانضمام لاجتماع عبر مشاركة جماعية في Teams قبل مشاركة الملفات، وأن يستخدم نسخ Offices 365 E3A3 أو Offices 365 E5A5

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