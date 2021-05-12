غوغل تُطلق لوحة مفاتيح للساعات العاملة بنظام Wear OS

طرحت شركة غوغل الأمريكية لوحة مفاتيح جديدة خاصة بالساعات الذكية العاملة بنظام Wear OS، أطلقت عليها Gboard.

وستساعد لوحة المفاتيح الجديدة المستخدم بالرد على الرسائل الواردة بواسطة الكتابة، وإدخال النصوص.

وقالت الشركة الأمريكية إنّ لوحة المفاتيح الجديدة عبارة عن لوحة مفاتيح Swipe ذكية، شبيهة بتلك الموجودة في الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد.

وستعمل اللوحة الجديدة من خلال سحب إصبعه على الشاشة عوضاً عن نقر الأزرار، ليقوم البرنامج بالتحقق من المدخلات واستقراء الكلمات الأكثر احتمالاً، وفي حال لم تتطابق الكلمات المعروضة مع ما يرغب المستخدم التعبير عنه، يمكنه التوجه لمجموعة من التوصيات الموجودة في أعلى لوحة المفاتيح لتعيينها كبدائل.

وأشارت غوغل لإمكانية تغيير اللغة عن طريق لوحة المفاتيح بشكلٍ مباشر، وذلك من خلال الضغط على زر المسافة لمدة ثواني وإضافة اللغة.

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