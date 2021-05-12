جديد Realme.. هاتف منخفض التكلفة بمواصفات مميزة

كشفت شركة Realme الصينية عن هاتفٍ جديدٍ بتكلفة منخفضة ومواصفات جيدة، أطلقت عليه Realme C20 A.

وسينبض بداخل هذا الهاتف معالج Helio G35 الحديث والمتطور، ونظام تشغيل Android 10، وواجهة Realme UI.

وزودت الشركة الصينية الجهاز الجديد بشاشة مقاس 6.5 بوصة، ودقة عرض HD+، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 5 ميغا بيكسل، وكاميرا خلفية تضم مستشعراً رئيسياً بدقة 8 ميغا بيكسل.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف بسعة 32 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها لـ2 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، واي فاي، بلوتوث، ومنفذ USB-C، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يُذكر أنّ ريلمي ستوفر الهاتف الجديد باللونين الأزرق والرمادي، وستطلق في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 105 دولارات أمريكية.

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