لأول مرة.. محكمة أمريكية تنظر في دعوى مقدمة بالنيابة عن حيوان

في حادثة غير مألوفة قررت محكمة الاستئناف في نيويورك النظر بالدعوى المرفوعة من قبل صندوق Nonhuman Rights Project؛ من أجل منح الحرية الجسدية للفيلة هابي.

وقال موقع الصندوق إنّ هذه المرة هي الأولى التي تستمع فيها المحكمة الناطقة باللغة الإنجليزية، لدعوى مقدمة بالنيابة عن حيوان.

وطالب المدعون في الدعوة التي رفعوها عام 2018، بنقل الفيلة من حديقة حيوان بروكلين إلى محمية الأفيال.

وقالوا إنّ الفيلة التي وصلت لأمريكا عام 1977 تعاني من الوحدة بسبب نقل أقرانها لأماكن أخرى بسبب النزاعات، ونفوق البعض الآخر، وأكدوا عدم احتكاكها بأي فيل منذ عدة سنوات.

وقال صندوق Nonhuman Rights Project لقد بدأنا منذ 8 سنوات النضال من أجل حقوق غير الإنسان، ونأمل أنّ تأخذ محكمة الاستئناف بعين الاعتبار حاجة أنثى الفيل للعيش مع أفراد جنسها.

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