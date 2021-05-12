أفلام مصرية منتظرة في عيد الفطر.. وكورونا يهدد إيراداتها

تستعد دور السينما المصرية لعرض مجموعة من الأفلام في عيد الفطر السعيد، وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب فيروس كورونا.

حيث وضعت السلطات الصحية مجموعة من الشروط التي من شأنها أن تُؤثر على إيرادات هذه الأفلام، ومن أبرز هذه الشروط تحديد نسبة الحضور في الصالة، وإغلاق دور السينما في التاسعة مساءً.

ومن أهم الأفلام التي سيتم عرضها في دور السينما المصرية في العيد فيلم أحمد نوتردام الذي سيلعب بطولته الفنان رامز جلال، والذي سيتناول قصة صحفي يتتبع عمليات قتل واسعة لعدد من السيدات.

والفيلم الرومانسي الكوميدي “ثانية واحدة” الذي ستلعب بطولته دينا الشربيني ومصطفى خاطر، بالإضافة للفيلم الرومانسي الآخر ديدو والذي تأجل عرضه من العام الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي يشارك فيه نخبة من نجوم السينما المصرية ككريم فهمي، محمد ثروت، بيومي فؤاد وغيرهم.

يُذكر أنّ الشركات المنتجة لهذه الأفلام قلقة من أن تنخفض الإيرادات؛ بسبب القيود المفروضة على دور السينما.

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