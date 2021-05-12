منوعات

أفلام مصرية منتظرة في عيد الفطر.. وكورونا يهدد إيراداتها

تم النشر منذُ 48 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تستعد دور السينما المصرية لعرض مجموعة من الأفلام في عيد الفطر السعيد، وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب فيروس كورونا.

حيث وضعت السلطات الصحية مجموعة من الشروط التي من شأنها أن تُؤثر على إيرادات هذه الأفلام، ومن أبرز هذه الشروط تحديد نسبة الحضور في الصالة، وإغلاق دور السينما في التاسعة مساءً.

ومن أهم الأفلام التي سيتم عرضها في دور السينما المصرية في العيد فيلم أحمد نوتردام الذي سيلعب بطولته الفنان رامز جلال، والذي سيتناول قصة صحفي يتتبع عمليات قتل واسعة لعدد من السيدات.

والفيلم الرومانسي الكوميدي “ثانية واحدة” الذي ستلعب بطولته دينا الشربيني ومصطفى خاطر، بالإضافة للفيلم الرومانسي الآخر ديدو والذي تأجل عرضه من العام الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي يشارك فيه نخبة من نجوم السينما المصرية ككريم فهمي، محمد ثروت، بيومي فؤاد وغيرهم.

يُذكر أنّ الشركات المنتجة لهذه الأفلام قلقة من أن تنخفض الإيرادات؛ بسبب القيود المفروضة على دور السينما.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

أضف تعليقـك