عامر زيان يتصدر “الترند” ببرومو ألبومه الجديد

كشف الفنان اللبناني عامر زيان عن برومو ألبومه الجديد، المقرر إصداره بعد عدة أيام من انتهاء العيد.

حيث نشرت شركة “روتانا” المنتجة للألبوم “برومو” أغنية “اذكريني” التي ستحمل اسم الألبوم، وستكون أولى الأغاني التي يتم طرحها.

وسيحتوي الألبوم الجديد والذي يعدّ الأول للنجم اللبناني منذ فترة طويلة على 10 أغاني، 6 منها جديدة، و4 تمت إعادة إصدارها مجدداً.

وحظي البرومو الجديد بانتشار كبير بين عشاق عامر زيان، حتى أنّ هاشتاغ عامر زيان “اذكريني” تصدر الترند لعدة ساعات.

وأغنية “اذكريني” من كلمات الشاعر الراحل ميشال داوود عيسى، وألحان وسيم بستاني، وتوزيع ناصر الأسعد.

وكان عامر زيان قد كشف بمناسبة عيد ميلاده الـ33 عن عدة أسرار في حياته أبرزها زواجه، وولادة طفله الأول إلياس، وقال إنّ حلمه تحقق بأن يُكوّن عائلة.

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