الشرطة الأمريكية تُلقي القبض على “اللص المُقنع”

نجحت الشرطة الأمريكية في إلقاء القبض على رجل أمريكي من أصول أفريقية، يُدعى روكيم برويل قام بـ30 عملية سطو مسلح خلال الفترة الماضية.

وقالت الشرطة إنّ حوادث السطو على المنازل في مدينة لوس أنجلوس تكررت كثيراً، وأشارت إلى أنّ كاميرا المراقبة سجلت قيام رجل أبيض بهذه الحوادث.

لكنّ ضابطاً ذكياً انتبه لأنّ فم اللص كان يبقى مفتوحاً، ولا يتناسب مع وجه الرجل، الأمر الذي دفع الشرطة للتفكير في إمكانية وضع اللص قناعاً للتمويه عن شخصيته.

وبعد تحريات كثيرة توصلت الشرطة للص الذي يُدعى كانرويم برويل البالغ من العمر 30 عاماً، حيث ألقت القبض عليه يوم 2 مايو الجاري خلال توقف مروري، وعثرت في سيارته على القناع وعلى الشعر المستعار الذي يستخدمه في عمليات السطو.

يُذكر أنّ الشرطة المحلية عثرت في منزل كانرويم برويل على المسروقات المرتبطة بعمليات السطو التي قام بها.

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