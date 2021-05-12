السجن لنمساوي سعل بوجه زوجته متعمداً

أصدرت محكمة لينز الإقليمية حُكماً بسجن رجل نمساوي يبلغ من العمر 63 عاماً لمدة 9 أشهر، مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات؛ لإصابته زوجته بفيروس كورونا بشكل متعمد من خلال السعال في وجهها.

وقالت المحكمة إنّ الرجل قام بنزع القناع بعد اكتشاف إصابته، وبدأ بالسعال في وجه زوجته وباستخدام مناشفها وأشيائها الخاصة، في محاولةٍ منه لإصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك بسبب الخلافات الموجودة بينهما.

ونجحت المحاولات التي قام بها الرجل في إصابة زوجته البالغة من العمر 70 عاماً بكورونا، بأعراض خفيفة.

وحاول الرجل نفي التهمة عن نفسه، وقال إنّ زوجته لم تكن لتسمح له بالدخول للمنزل لو اكتشفت إصابته، لكنّ أدلة الزوجة كانت واضحة، وأكدت أنّه لم يذهب للفحص إلّا بعد إبلاغ السلطات بحالته.

يُذكر أنّ المحكمة فرضت على الرجل بالإضافة لعقوبة السجن غرامة مالية بقيمة 1000 يورو، تُدفع لزوجته كتعويض عن الأضرار التي سببها لها.

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