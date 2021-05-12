طرق للتواصل مع مرضى الزهايمر بسهولة

أكدت مبادرة أبحاث الزهايمر الألمانية، معاناة أقارب مرضى الزهايمر والمصابين بهذا المرض من صعوبات في التواصل.

وأشارت إلى أنّ هذه المشاكل قابلة للحل، وأن التواصل مع المرضى يكون سهلاً للغاية من خلال اتّباع عددٍ من الطرق أبرزها: اختيار جُمل بسيطة سهلة الفهم تُنطق بشكلٍ بطيء، أو تكرار المعلومات المهمة على مسمع المرضى بشكل مستمر، والتي تساعد على رسوخ المعلومة في ذهنه.

وأوضحت المبادرة الألمانية أهمية تعابير الوجه في مساعدة المرضى على فهم الكلام المقصود، والاتصال بالعيون لأنّها تمنح المريض شعوراً بالدفء والحنان.

ودعت الأشخاص الذين يهتمون بالمريض لطرح أسئلة تكون إجابتها نعم أو لا، أو الأسئلة التخييرية مع إعطائه الوقت الكافي للإجابة، وعدم دفعه للإجابة بسرعة.

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