اكتشاف ثغرة في شرائح كوالكوم تُهدد هواتف أندرويد

اكتشف خبراء أمنيون تابعون لشركة Check Point ثغرة في شرائح المودم التي طورتها شركة كوالوكم، تُهدد خصوصية المستخدمين، أطلقوا عليها CVE-2020-11292.

وقال الباحثون إنّ هذه الثغرة تؤثر على حوالي مليار جهاز أندرويد من فئة 2G حتى فئة 5G، وتتيح للهاكرز الوصول للهواتف الذكية، والاطلاع على الرسائل النصية، والاستماع إلى المكالمات الهاتفية، وإلغاء قفل بطاقة السيم.

من جهةٍ أخرى أكدت شركة كوالكوم عملها على سد الثغرة، وقالت إنّ سدّها يتطلب بعض الوقت، وستظل موجودة حتى تُطلق الشركات الهواتف تحديثاً لبرامج التشغيل.

يُذكر أنّ الباحثين طلبوا من المستخدمين الابتعاد عن استخدام المواقع غير الموثوقة، حتى يتم سد الثغرة.

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