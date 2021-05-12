أمازون تدخل سوق أجهزة التعقب قريباً

كشفت شركة أمازون الأمريكية عن استعدادها لإطلاق أجهزة تعقب محمولة؛ لتعقب الأشياء؛ منافسة لأجهزة Air Tag التي أطلقتها أبل.

وأشارت المعلومات الواردة من الشركة الأمريكية لقيامها بعقد شراكة مع شركتي Tile و Level، لتطوير ميداليات صغيرة قادرة على تعقب الأشياء التي يمكن إرفاقها بالمفاتيح أو الحقائب.

وأوضحت التقارير أنّ الأجهزة الجديدة ستعمل بشكل متوافق مع شبكات Sidewalk الخاصة بأمازون، الأمر الذي سيساعدها على الاتصال بشبكات البلوتوث الخاصة بملايين المساعدات الصوتية المنزلية.

وتتميز الأجهزة الجديدة بإمكانية اعتماد الأوامر الصوتية عبر سماعات Echo لتوجيه الطلب لأجهزة Tile، لكي تُصدر رنيناً مُعيناً يرشد المستخدمين لمكان الأشياء المرفقة.

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