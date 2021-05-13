أفضل 8 تطبيقات كاميرا للتصوير على الأندرويد في 2021

سوف نتناول معكم في هذه المقالة أفضل 8 تطبيقات كاميرا للتصوير على نظام أندرويد. في الواقع، معظمنا يفضل ترقية الهاتف سنوياً من أجل الكاميرا فقط، وفي الحقيقة كاميرات الهواتف الذكية تسابق الزمن وفي كل عام عن الأخر تمتاز بالعديد من التقنيات البصرية التي تجعلها قادرة على التقاط صور احترافية وتوفير تجربة تصوير مثالية وإنتاج صور ومقاطع فيديو عالية الجودة.

بطبيعة الحال يأتي أي هاتف مرفق بتطبيق كاميرا من أجل التصوير، وفي حين أنه قد يكون كافي في معظم الحالات، ولكن هذا لا يعني أنه لا توجد خيارات أخرى قد تكون أكثر احترافية وتوفر تجربة تصوير أفضل من التطبيقات الافتراضية.

هناك العديد والعديد من التطبيقات على متجر جوجل بلاي، ومنها المجاني والمدفوع. ولذلك قررنا أن نبحث عن أفضل 8 تطبيقات كاميرا التي توفر تجربة تصويرة فوتوغرافية على أعلى درجات الجودة ونأتيكم بها. لا داعي من طول المقدمة أكثر من ذلك، تعالوا بنا لنتعرف عليها.

1- A Better Camera

A Better Camera هو أسم على مسمى والغرض الحقيقي منه أنه يمنحك القدرة على التقاط صور فوتوغرافية احترافية ونقية وعالية الجودة. يحتوي على العديد من أوضاع التصوير ومن بينها وضع التصوير الليلي ووضع Burst للتصوير المتتابع والقدرة على إزالة الأشياء من الصور.

بالإضافة إلى ذلك هناك وضع النطاق الديناميكي العالي HDR الذي يجعل صورك نابضة بالحياة. بالإضافة إلى ذلك هناك خيار ISO مع المؤقت وتوازن اللون الأبيض والقدرة على التقاط صور RAW وميزة الطابع الزمني والعديد من المزايا الأخرى. من أهم مميزات التطبيق أنه شامل وسهل الاستخدام بالنسبة لأي شخص مبتدئ في عالم التصوير الفوتوغرافي.

السعر : مجاني

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2- Camera FV-5

يحاول تطبيق Camera FV-5 أن يضع كامل تركيزه على التحكم اليدوي لإنتاج صور عالية الجودة. على سبيل المثال يمكنك التعديل على توازن اللون الأبيض والتعريض وسرعة الغالق والتركيز. بالإضافة إلى ذلك يمنحك القدرة على التقاط صور بتنسيقات عالية الجودة مثل RGB و PNG و RAW.

السعر : 3.95$

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3- Camera MX

في حين أن تطبيق Camera MX متواضع جداً من حيث المميزات، ولكن الميزة الاستثنائية الوحيدة التي يوفرها لك هي القدرة على صناعة صور متحركة بتنسيق GIF. بالإضافة إلى ذلك فهو يحتوي على محرر صور مرفق بالتطبيق، وبهذا الشكل أنت لن تحتاج الاعتماد على تطبيقات خارجية. فقط قم بالتقاط صورك من خلاله ثم ابدأ في التعديل والتحرير عليها من داخل نفس التطبيق.

السعر : مجاني

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4- DSLR Camera Pro

هو تطبيق احترافي للغاية ولكن ربما لن يعلم قيمته الحقيقية إلا المصورين الفوتوغرافيين. على سبيل المثال يحتوي التطبيق على عناصر تحكم يدوية عديدة من بينها ISO وتوازن اللون الأبيض والتعرض ودعم الرسم البياني RGB. تطبيق مميز ولكن للأسف هو تطبيق مدفوع فقط ولا توجد منه نسخة مجانية.

السعر : 2.99$

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5- Footej Camera 2

Footej Camera 2 هو تطبيق مميز استطاع أن يستفيد من كافة مزايا برنامج Camera 2 API مما يعني أنك ستكون قادراً على التحكم في جميع العناصر أثناء التصوير.

يمكنك التعديل على التعرض وتوازن اللون الأبيض والتركيز و ISO. ولكن فوق كل ذلك لديك القدرة على صناعة بعض الصور اللطيفة وإضافة القليل من المرح عليها من خلال القدرة على صناعة صور GIF. وبالنسبة للمصورين الباحثين عن الجودة العالية فهناك تنسيق RAW و RGB. هو في الحقيقة تطبيق كامل يغنيك عن أي تطبيق كاميرا أخر، ومع ذلك هو مجاني.

السعر : مجاني

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6- Manual Camera

Manual Camera لديه واجهة مستخدم نظيفة ورائعة من السهل الترحيب بها سواء بالنسبة للمبتدئ في التصوير أو للأشخاص المتمرسين. يحتوي على العديد من عناصر التحكم اليدوي من أجل ضبط توازن اللون الأبيض ومستوى التعرض وسرعة الغالق و ISO والمزيد من مزايا التحكم والضبط اليدوية. سعر التطبيق 3$ تقريباً ولكنه يوفر صور عالية الجودة بتنسيق RAW.

السعر : مجاني

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7- Open Camera

Open Camera هو واحد من أفضل تطبيقات كاميرا لهواتف الأندرويد. يحتوي على جميع المزايا والخصائص التي تحتاج إليها من أجل التقاط صور عالية الجودة. لأن التطبيق مجاني ومفتوح المصدر فهو يوفر العديد من عناصر التحكم والضبط اليدوي مثل التثبيت التلقائي وتوازن اللون الأبيض و ISO ومستوى التعرض والمزيد من الخصائص الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك فهو يمتاز بمزايا التحكم عن بعد من أجل توفير القدرة على التقاط الصور وأنت بعيد عن الهاتف. بالإضافة إلى ذلك يمكنك تخصيص أزرار الصوت من أجل التقاط الصور.

باختصار شديد هو تطبيق قابل للتخصيص ويوفر مزايا احترافية تعجز عنها معظم تطبيقات الكاميرا الافتراضية التي تأتي مع هواتفنا. وفوق كل شيء هو تطبيق مجاني.

السعر : مجاني

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8- ProShot

ProShot هو تطبيق مدفوع وسعره مرتفع قليلاً، ولكن الحق يقال هو يحتوي على العديد من المزايا الرائعة، حيث يمكنك التعديل على نسب العرض إلى الارتفاع والتصوير بتنسيقات عالية الجودة والتعديل على توازن اللون الأبيض و ISO مع سهولة التقريب أثناء التصوير والعديد من المزايا الأخرى.

السعر : 4.99$

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كلمة أخيرة

بالتأكيد هناك العديد من التطبيقات المجانية والمدفوعة على متجر بلاي والتي يمكنكم تجربتها. ولكن هذه كانت أفضل 8 تطبيقات كاميرا للتصوير على الأندرويد رأينا أنها سوف تنال إعجابكم وتحتوي على العديد من المزايا التي وللأسف لا تكفي فقرات الشرح المخصصة لنا من أجل توضيه جميع مزاياها. ولكن تأكد أي خيار منها سيكون أكثر من كافي لتوفير تجربة تصوير مثالية.