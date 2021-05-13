هل تطلق ابل جهاز ألعاب جديد مثل نينتندو سويتش؟

خلال الأيام الأخيرة ثارت شائعة غريبة ومثيرة عن نية ابل تطوير جهاز مخصص للألعاب يشبه تقريباً جهاز نينتندو سويتش الشهير.

الجهاز سوف يأتي مزوداً بمعالج رسوميات عالي الأداء، وسوف يكون سهل الحمل والتنقل كما هو الحال أيضاً في جهاز نينتندو سويتش المخصص للألعاب.

هذه الشائعة مصدرها أحد المواقع الكورية الإخبارية ويدعى Clien الذي أضاف أن جهاز الألعاب الذي تنوي ابل تطويره لن يحتوي على معالج من سلسلة M المستخدمة مؤخراً في ماك بوك والايباد أو سلسلة A المستخدمة في الايفون.

ابل ستقوم بتطوير نوع جديد من المعالجات لجهاز الألعاب المزعوم يحتوي على معالج رسوميات GPU عالي الأداء.

أكثر من ذلك، فقد زعم المصدر أن ابل حالياً تجري مفاوضات ومحادثات مع كبرى شركات الألعاب من أجل تطوير جهاز الألعاب المحمول “الكونسول Console” الخاص بها.

من تلك الشركات شركة الألعاب الشهيرة Ubisoft والتي تقوم بتجوير العديد من الألعاب على متجر الآب ستور ومنصة ابل آركيد Arcade الخاصة بالألعاب، وهي ذات الشركة التي تنتج ألعاب ذائعة الصيت مثل Assassin’s Creed و Far Cry و Watch Dogs وغيرها.

من البديهي أن يدعم جهاز ابل للألعاب المزعوم الألعاب على منصة ابل آركيد Arcade وبعض الألعاب الشهيرة على منصة الآب ستور.

لمن لا يعرف، فإن جهاز نينتندو سويتش هو جهاز ألعاب محمول يحتوي على وضعيات مختلفة للعب: اللعب والجهاز بين يديك، اللعب في وضع الجهاز اللوحي، توصيل الجهاز بالتلفاز واللعب من خلاله، وذلك بفضل ذراعي التحكم فيه اللذين يمكن فكهما وتركيبهما، ودعم أذرع التحكم التقليدية. المزيد في الفيديو التالي: