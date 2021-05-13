“ماسك” يُوقف التعامل ببيتكوين.. وتراجع فوري للعملات الرقمية

تراجعت العملة النقدية بتكوين الخمس بنسبة 7%؛ نتيجة تصريحات المدير التنفيذي لشركة “تيسلا”، الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية، أيلون ماسك.

وقال “ماسك” إن “تيسلا” ستتوقف عن قبول العملة الإلكترونية بيتكوين، لإتمام عمليات شراء السيارات الكهربائية من إنتاج “تيسلا”.

وأضاف “ماسك” في تغريدة له عبر موقع “تويتر”: عملية وقف التعامل ببيتكوين جاء بسبب مخاوف استخدام الوقود الأحفوري في تعدين العملات المشفرة.

وبلغت قيمة بيتكوين، فور تصريحات أيلون ماسك، حدود 52 ألف دولار.

وكان المدير التنفيذي لـ”تيسلا” قد أعلن، قبل نحو شهر، عن شراء ما يعادل مليار و500 مليون دولار من العملة الرقمية بيتكوين؛ ممّا تسبب في ارتفاع سعرها إلى أعلى من 64 ألف دولار، منتصف أبريل الماضي.

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