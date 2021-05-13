ثمة أخطاء ترتكبينها عند غسل شعرك دون أن تعرفي تأثيرها عليه، وقد اهتم بعرضها موقع “جورجيوس شوب” البريطاني .

وأشار إلى أن هذه الأخطاء الشائعة يمكن أن تلحق الأذى بصحة الشعر وأن تسيء إلى مظهره.

من المهم أن تتعرفي إليها كي تتجنبيها من الآن وصاعدًا، وهذه أبرز أخطاء ترتكبينها عند غسل شعرك.

1 من المهم ألا تغسلي شعرك يوميًا، والأفضل أن تكتفي بمرة واحدة كل يومين إلى ثلاثة أيام؛ فهذا يمنع إفرازه المزيد من الدهون وتزيّته، يمكنك عند الحاجة استخدام الشامبو الجاف؛ من أجل إزالة علامات التعرق وغير ذلك.

2 لا تستخدمي الماء الساخن جدًا عند غسل شعرك لأن هذا يمكن أن يسبب تلفه، وفضلي الماء الفاتر.

3 سرحي شعرك قبل الغسل لكي تخلصيه من العقد، فهذا يجعل تسريحه أمرًا سهلاً بعد الغسل ولا يسبّب تكسره، ولهذا ابدئي من الأطراف وانتقلي إلى الجذور.

4 لا تفركي شعرك أثناء الغسل بل قومي بتدليك فروة الرأس؛ فهذا يمنع تلفها ويحدّ من إفرازها للزهم، قومي بعملية التدليك بشكل عامودي، وليس دائريًا.

5 طبقي الشامبو على جذور شعرك؛ من أجل تنظيفها جيدًا، ومنتج ما بعد الشامبو على الأطراف؛ من أجل ترطيبها.

6 استخدمي مشطًا من أجل توزيع الشامبو على كل مساحة شعرك، فهذا يمنع تكسّره وتلفه.

7 لا تستخدمي كمية كبيرة من الشامبو لأن هذا يمكن أن يُسبّب تهيج فروة رأسك.

8 بعد غسل شعرك بالماء الفاتر من المهم أن ترشي عليه القليل من الماء البارد، فهذا يُساعد على تماسكه ويمنع تلفه ويجعله أكثر بريقًا وصحة.

9 من المهم أن تعملي على تغيير نوع الشامبو، في حال لاحظت أن بعض التغييرات طرأت على حالة شعرك.

10 لا تلفّي المنشفة حول شعرك بعد الاستحمام لأن هذا يمكن أن يسبب تلفه بل جففيه بلطف، والأهم أن تنتبهي إلى هذه الأخطاء التي يمكنك أن ترتكبيها أثناء غسل شعرك.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية